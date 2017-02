Ricardo lança calendário de inaugurações de obras no Estado

O governador Ricardo Coutinho anuncia, nesta segunda-feira (6), um calendário de inaugurações, incluindo obras de João Pessoa e Campina Grande, entre outros municípios paraibanos.

O anúncio será feito durante o primeiro programa Fala Governador deste ano, que será transmitido a partir do meio-dia pela Rádio Tabajara em cadeia estadual.

Foto: Paraibaonline

Ainda durante o programa, o governador deverá falar sobre a abertura do ano letivo nas escolas da rede estadual e a chegada dos alunos que fizeram intercâmbio no Canadá, por meio do programa Gira Mundo.

Também faz parte da pauta do Fala Governador o andamento das obras de transposição do Rio São Francisco, entre outras ações.

O Fala Governador é um programa semanal de rádio, com geração pela Rádio Tabajara e retransmitido por diversas emissoras do Estado toda segunda-feira a partir do meio-dia.

Durante o programa, o governador Ricardo Coutinho comenta sobre as ações e investimentos realizados pelo Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida dos paraibanos.

