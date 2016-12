Ricardo inaugura Viaduto do Geisel, maior obra de mobilidade urbana da Paraíba

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nessa terça-feira (20), a maior obra de mobilidade urbana da Paraíba, o Viaduto do Geisel, em João Pessoa, que recebeu um investimento de cerca de R$ 40 milhões provenientes do Governo Estadual e Governo Federal.

A obra, executada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), acabou com os congestionamentos na região e trouxe mais qualidade de vida para a população.

O viaduto possui 1,75 km de extensão, são quase 9 km contando com as extensões das alças e os desvios construídos.

Foto: Secom/PB

Após a solenidade oficial de inauguração da obra, o público acompanhou o show do cantor paraibano Chico César.

A vice-governadora, Lígia Feliciano; o deputado federal, Damião Feliciano; auxiliares de Governo, deputados estaduais, vereadores, entre outras autoridades participaram da inauguração.

O Viaduto do Geisel faz parte de um pacote de inaugurações programado pelo Governo do Estado para este fim de ano.

Na ocasião, Ricardo comentou que o momento da inauguração é muito especial e deve ser celebrado porque o viaduto foi uma obra muito difícil de ser concluída. “O Governo Estadual tomou para si a responsabilidade de resolver a questão do trânsito nesta área. É uma obra estratégica para a região, porque soluciona o mais grave problema de trânsito da cidade de João Pessoa. Tenho a honra de entregar esse Viaduto que foi feito com 60% dos recursos do Estado e 40% do Governo Federal, tivemos dificuldades, mas superamos todas elas. Hoje, dia 20 de dezembro me sinto feliz em entregar esse presente de Natal para a população. Aqui não tem mais sinal de congestionamento, isso é muito importante, por exemplo, para quem acordava mais cedo para não perder a hora do trabalho devido os engarrafamentos, para os taxistas e motoristas de ônibus que passavam horas presos no trânsito, enfim a população vai ganhar mais tempo e qualidade de vida com esta obra”, afirmou.

Foto: Secom/PB

Ricardo ainda falou sobre a homenagem feita pelo Governo do Estado ao ex-governador Eduardo Campos. “É uma homenagem a um grande brasileiro que tinha um carinho especial pela Paraíba e que faria um bem enorme à política brasileira se estivesse vivo. Eduardo Campos merece essa homenagem”, frisou.

“É uma obra grandiosa que tem a característica de beneficiar toda a cidade. É um momento de festa porque João Pessoa ganha este presente de Natal fruto de um esforço grande do Governo do Estado que teve a clareza de perceber a importância desse viaduto para a vida dos paraibanos”, comentou o secretário de Estado de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevedo.

O viaduto foi edificado em concreto armado, com quatro alças e trevo, sendo uma estrutura moderna e de qualidade. A diretora-superintendente da Suplan, Simone Guimarães expressou o sentimento de alegria por concluir esta obra.

“O Viaduto do Geisel foi construído entre muitas adversidades, mas a obra nunca foi paralisada. O Governo do Estado deu continuidade aos trabalhos e hoje, cerca de um ano e meio depois, estamos muito felizes por entregar esse equipamento lindo, grandioso e que beneficia as pessoas que transitam por aqui diariamente. O Viaduto do Geisel é um sonho do povo que se tornou realidade”, comemorou.

O secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras, representou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara na solenidade e destacou que a obra beneficia não somente os paraibanos, mas também o Nordeste como um todo porque simboliza o desenvolvimento da Região.

“Ficamos muito felizes em ver essa importante obra viária aqui em João Pessoa, mesmo neste momento de crise nacional. A felicidade é ainda maior por esta saudosa homenagem ao ex-governador Eduardo Campos. Muitos paraibanos trabalham lá em Pernambuco, como também acontece o contrário, e o viaduto vai facilitar muito a vida de todos”, observou Carreras.

A mãe de Eduardo Campos, Ana Arraes, participou da solenidade de inauguração do viaduto que leva o nome de seu filho. “Esta homenagem ao meu filho me traz uma forte emoção e representa a grande marca de unidade e colaboração que Eduardo Campos deixou. Já dei uma volta pelo Viaduto e vejo que está bonito e que vai trazer mobilidade e modernidade para a região”, disse.

Foto: Secom/PB

O cantor paraibano Chico César expressou a satisfação por fazer parte de um momento tão valioso para a Grande João Pessoa. “Fico muito emocionado em voltar a esta cidade linda que é João Pessoa e celebrar essa possibilidade das pessoas poderem ir e vir com mais facilidade por esta região. Este show representa uma verdadeira celebração da melhoria da mobilidade urbana na capital. Me sinto feliz por fazer parte dessa comemoração”, pontuou.

A comerciante Valéria Karina afirmou que todos os dias era uma dificuldade para chegar no horário certo ao trabalho, devido os congestionamentos. “Esta área do Viaduto era caótica nos horários de pico. Tinha que sair com muita antecedência de casa para não me atrasar. Agora o problema acabou”, disse.

“Nada mais gratificante do que uma obra com esta extensão. Moro no Cristo e sei como ficou melhor. O tráfego nessa área era muito ruim vivia congestionado. Com o viaduto, o acesso ao Geisel e ao Cristo melhorou visivelmente”, comemorou o conselheiro do Orçamento Democrático, Francisco Santos.

A professora Tânia Muniz mora no Geisel há dez anos e afirmou que os congestionamentos acabaram após a construção do Viaduto do Geisel. “Os moradores só têm a ganhar com esse viaduto. Além de muito bonito, ele resolveu um problema antigo nessa região que era o engarrafamento. Ir do Geisel a qualquer outro bairro ficou mais rápido”, comentou.

Secom/PB