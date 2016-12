Ricardo inaugura clínica de fisioterapia em Massaranduba e adutora em Serra Redonda

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta quarta-feira (21), a Clínica de Fisioterapia Manoel Pessoa Ferreira, na cidade de Massaranduba, que recebeu recursos na ordem de R$ 650 mil, por meio do Pacto pelo Desenvolvimento Social, e também entregou três veículos para o uso na área da educação no valor de R$ 140 mil.

Em seguida, inaugurou a adutora de Serra Redonda, que representa um investimento de R$ 344 mil. A vice-governadora Lígia Feliciano, o deputado federal Damião Feliciano, o chefe de Gabinete do Governador, Fábio Maia, os secretários Luís Torres (Comunicação Institucional), Lindolfo Pires (Turismo e Desenvolvimento Econômico), além de outros auxiliares do Governo e deputados estaduais também estavam presentes.

A Clínica de Fisioterapia de Massaranduba vai atender os moradores do município e também das cidades de Serra Redonda, Riachão do Bacamarte e Matinhas.

“As parcerias entre o Governo do Estado e as prefeituras contribuem para o desenvolvimento da Paraíba. Já fizemos a rodovia que facilita a vida da população, a adutora que traz água para os moradores e outras obras por aqui. Sempre que repassamos recursos para Massaranduba, eles foram bem aplicados, como é o caso desta clínica de fisioterapia que oferece um serviço necessário e pouco ofertado nos municípios. A clínica vai receber pacientes daqui e também de cidades vizinhas”, afirmou o governador Ricardo Coutinho, durante a solenidade.

Foto: Secom/PB

Na clínica os pacientes terão atendimento com fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e educadores físicos. A demanda esperada inicialmente é de cerca de 100 atendimentos mensais.

“Essa Clínica de Fisioterapia é algo muito importante para nossa cidade, porque atende uma necessidade de muitos pacientes. Eu só tenho a agradecer por esta e outras parcerias e desejar que o governador tenha muita saúde e força para continuar a desenvolver a Paraíba”, comentou a prefeita de Massaranduba, Joana D’arc.

“Hoje é um dia especial para Massaranduba porque percebemos que os pleitos da população estão sendo atendidos. Os recursos do Pacto pelo Desenvolvimento Social são bem aplicados pela gestora da cidade, esta clínica ficou com uma estrutura adequada e os veículos vão dar apoio no transporte da merenda escolar. Essa é a Paraíba que não para de crescer”, falou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Lindolfo Pires.

A filha do homenageado, Rejane Pessoa, agradeceu a lembrança do nome de seu pai para a obra. “Em nome da minha família, agradeço ao governador e a prefeita por esta homenagem. Meu pai, Manoel Pessoa Ferreira, foi vereador e secretário do município dando sua contribuição para o crescimento de Massaranduba”, observou.

Em Serra Redonda – Logo após a solenidade na cidade de Massaranduba, o governador Ricardo Coutinho se dirigiu ao município de Serra Redonda, onde inaugurou uma adutora com recursos na ordem de R$ 344 mil.

“O que estamos inaugurando hoje virou uma boa rotina nesta gestão. Já entregamos diversas adutoras pelo Estado que resolvem o problema de abastecimento de água nas regiões que sofrem com a seca. Fizemos a adutora de Natuba, de Aroeiras/Gado Bravo, Pocinhos, Areia e muitas outras. O que este Governo pode fazer para levar água a população estamos fazendo”, garantiu.

Foto: Secom/PB

O prefeito de Serra Redonda, Marcelo Andrade, destacou o empenho do governador em trabalhar por toda a Paraíba, sem esquecer as pequenas cidades. “O governador trabalha por todo o Estado e Serra Redonda é prova disto. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos pela conclusão da adutora que vai trazer água para nosso município”, concluiu.

De acordo com o deputado estadual João Bosco Carneiro, a população de Serra Redonda enfrentava muitas dificuldades devido à falta de água.

“O povo deste município estava sofrendo muito com a falta de água em Serra Branca e por isso vejo a alegria nos olhos de todos porque esse problema vai acabar. É motivo de muita felicidade participar dessa solenidade de inauguração desta adutora tão esperada”, pontuou.

“Aqui é um sofrimento por causa da falta de água. É uma luta ter que cozinhar, tomar banho, lavar roupa e executar outros serviços sem água. Nós esperamos muito por esta adutora porque ela representa o fim de um problema que já se estende há muito tempo. Ficamos muito agradecidos ao governador”, disse a dona de casa Maria de Fátima.

Secom/PB