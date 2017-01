Ricardo garante que obras da transposição estão em dia

Em visita às obras da Transposição ao lado do Ministro da Integração, Helder Barbalho, o governador Ricardo Coutinho (PSB) garantiu que as obras da transposição, que são de responsabilidade do Estado, estão caminhando bem para que as águas cheguem o mais rápido possível.

-A parte do Governo está absolutamente em dia. Estamos sempre dialogando com o Ministério da Integração para contribuir e ter a conclusão da obra. A retificação do Rio Paraíba já está sendo feita. Já terminamos o trecho de São José até Poções, de Poções até Camalaú e no resto tem muita rocha, mas as intervenções serão mínimas porque é o trajeto original e natural do Rio Paraíba- garantiu Ricardo.

Ele lembrou que as obras sobre o esgotamento em Monteiro parou por falta de repasse nos recursos federais e problema com a empresa que realizava a obra, mas nega que o esgoto da cidade possa contaminar as águas que vão chegar.

– Monteiro produz 62 litros por segundo de esgoto e a previsão de chegada de água do Rio é de 5 mil litros por segundo. Grande parte do esgoto será tratada. É o nosso interesse. Estamos retomando várias obras de esgoto ao lado da Funasa para que possamos ter a capacidade de concluir as obras- disse o governador.

Ricardo reiterou que a Cagepa já está trabalhando para a captação da água do rio e levar para Sumé para abastecer 18 cidades no Cariri.

-Essa água tem que chegar, ou a chuva tem que vir, por que a natureza não nos dá muitas alternativas. A Cagepa já está trabalhando e para a água chegar a Monteiro faremos qualquer coisa- completou.