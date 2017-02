Ricardo exalta contribuição de senador e cutuca adversários

O governador Ricardo Coutinho, em declaração à imprensa, afirmou que tem respeito mútuo para com o senador Raimundo Lira (PMDB) e exaltou as “grandes contribuições” de Lira para a Paraíba nestes últimos anos, principalmente em um “período difícil de governar” devido à crise pela qual passa o Brasil.

Foto: Paraibaonline

– Tenho uma relação com o senador Lira extremamente positiva. Nunca ele teve expectativas em relação a mim, nem eu tive com relação a ele, mas somos construídos na base do respeito mútuo. Ele é um político que não está em cima de holofotes chamando a atenção para si com frases de efeito. Ele prefere trabalhar. Tem muitos que trabalham para seus próprios interesses, agora, para buscar melhorias para o Estado, não. Ele tem dado grandes contribuições em um período difícil de governar. Ele tem sido um porto seguro, pessoa presente e solícita. Essa proatividade faz diferença”, afirmou Ricardo.

*As informações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta quinta-feira (2).