Ricardo e artistas realizam visita técnica ao Teatro Santa Roza

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho visitou, na manhã desta quinta-feira (22), as instalações do Teatro Santa Roza, patrimônio material do Estado e palco de momentos importantes para a sociedade paraibana. Acompanhado por artistas e auxiliares do Governo, Ricardo verificou como ficaram as dependências do Teatro, após a conclusão da reforma no local.

O Santa Roza, inaugurado em 3 de novembro de 1889, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep), sendo considerado ícone da cultura.

Na ocasião, Ricardo Coutinho lembrou que o Teatro Santa Roza é o quinto mais antigo do Brasil e é umas das maiores riquezas da Paraíba.

“Hoje tenho um sentimento indescritível porque desde adolescência eu frequentei esse espaço, vendo festivais e peças. Este patrimônio tem 127 anos, sendo o quinto teatro mais antigo do país. Enquanto governador, não poderia passar pela gestão e deixar um patrimônio como este em processo de destruição, como estava antes. Por isso investimos muito para que o Santa Roza pudesse ser devolvido à cultura paraibana como um dos seus mais importantes monumentos históricos. Me sinto profundamente feliz em estar nesta data protagonizando essa reinauguração que entra para a história da Paraíba”, comentou o governador.

O Teatro Santa Roza recebeu intervenções em todo o prédio e contou com um investimento de quase R$ 4,5 milhões. “Essa reforma englobou toda a parte física, caixa cênica, iluminação, sonorização, enfim o local foi todo restaurado. A última reforma havia sido realizada na década de oitenta, então tivemos que fazer várias intervenções, mantendo as características do prédio que é histórico. Como podemos ver, ficou uma estrutura belíssima valorizando a nossa cultura”, frisou a diretora-superintendente de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan), Simone Guimarães.

Foto: Secom/PB

O secretário da Cultura, Lau Siqueira, destacou que o Santa Roza é importante para a Paraíba e também para a cultura nacional, por se tratar de um dos teatros mais antigos do Brasil.

“O Teatro Santa Roza foi palco de espetáculos memoráveis, com artistas nacionais, e agora após essa reforma feita pelo Governo do Estado, volta a oferecer as condições necessárias para receber grandes peças. O Santa Roza está reformado, modernizado e dando um brilho especial à cultura paraibana”, falou.

O ator e diretor da Companhia Paraibana de Comédia, Edilson Alves, acompanhou a visita ao Teatro Santa Roza e afirmou que é gratificante ver o local reestruturado.

“Passa uma retrospectiva na minha cabeça, porque nossa Companhia já se apresentou várias vezes neste Teatro com o espetáculo Pastoril Profano. Então, a felicidade é muito grande porque recebemos nosso maior espaço cultural de volta, pronto para receber novos espetáculos locais e nacionais”, comemorou.

O ator Luiz Carlos Vasconcelos comentou que considera o Teatro Santa Roza um dos mais bonitos do mundo e o local faz com que ele tenha boas recordações.

“Minha história no teatro passa pelo Santa Roza, lembro de quando era menino ainda, eu queria fazer teatro e conheci este local. Tempos depois fiz várias peças e também dei cursos aqui. Além disso, ele é um dos teatros mais lindos do mundo, já conheci muitos lugares mas este é o único com revestimentos em madeira, sendo simples e ao mesmo tempo sofisticado. Outros colegas atores que já vieram aqui também fazem muitos elogios a este patrimônio cultural da Paraíba”, observou.

O secretário de Comunicação Institucional, jornalista Luis Tôrres, destaca que só os 127 anos de existência do Teatro Santa Roza já “nos supõe um respeito muito grande por uma obra e intervenção como esta, sobretudo no campo da cultura. E quando o governo Ricardo Coutinho seguindo aquela lógica de não deixar desmoronar, não deixar desconstruir os empreendimentos que foram feitos em outras épocas, por outros governos, em outras gestões, mostra e revela uma valorização dos equipamentos da Paraíba como um todo”.

A solenidade de inauguração da reforma do Teatro Santa Roza será realizada nesta quinta-feira a partir das 19h. Na ocasião, serão feitas homenagens a pessoas ligadas ao cenário cultural paraibano e também a encenação da peça “Como nasce um cabra da peste”.

Secom/PB