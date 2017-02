Ricardo destaca ações e obras que serão entregues este ano em mensagem à ALPB

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho participou, na manhã desta quinta-feira (2), da abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), em João Pessoa.

Em sua mensagem, Ricardo fez um balanço das ações do Governo do Estado, falou sobre as dificuldades enfrentadas em 2016 e destacou algumas obras que serão entregues este ano à população paraibana, a exemplo do Parque Parahyba, da Perimetral Sul, do Parque de Bodocongó e do Hospital Metropolitano de Santa Rita. Ele ainda reforçou a importância da união entre os poderes em favor dos direitos dos cidadãos.

Ricardo Coutinho iniciou seu pronunciamento na ALPB falando sobre o período de instabilidade política e econômica enfrentada pela Paraíba e pelo Brasil no ano passado. Ele enfatizou que, mesmo com as dificuldades, a Paraíba conseguiu manter o pagamento do funcionalismo em dia, além de pagar o abono natalino, o 14º e 15º salários para os profissionais da educação, os prêmios da segurança pública, além de investimentos em outras ações e obras.

“Estamos remando contra a crise e acredito que só é possível vencer a recessão fazendo investimentos. Só em 2016, investimos R$ 866 milhões em obras e ações na Paraíba”, ressaltou.

Em relação à saúde, o governador destacou a importância do Hospital Metropolitano de Santa Rita, obra que representa um investimento de R$ 80 milhões só na construção e que contará com um total de 226 leitos, dos quais 60 para UTI.

“São 226 leitos, é um grande hospital e eu não poderia passar pela gestão sem dotar a Paraíba de uma unidade de saúde moderna e eficiente e que seja referência em neurologia e cardiologia. Ainda não temos os recursos para comprar os equipamentos, mas vamos conseguir porque o povo necessita do Hospital Metropolitano de Santa Rita. Este projeto não pertence a uma gestão, a satisfação de fazer funcionar o maior hospital de neurologia e cardiologia, como o que estamos fazendo em Santa Rita, não é uma alegria só minha, mas do povo”, disse.

Ricardo ainda citou, em seu discurso, que o Governo do Estado construiu e reformou cerca de 200 escolas, assegurando 2.389 novas salas de aulas na Paraíba, nos últimos anos. E em 2017, devem ser construídas mais seis Escolas Técnicas Estaduais, reformadas mais 50 escolas e, até junho, licitadas outras 50 para entregar em março do próximo ano. “Confesso que meu desejo é chegar a três mil salas de aula construídas nessa gestão, porque educação é base de um futuro melhor para os filhos do povo”, falou o governador.

Ele ainda expôs que em 2016 o Governo do Estado garantiu a maior redução no número de homicídios dos últimos 20 anos.

“Estamos trabalhando muito para melhorar a questão da segurança no Estado. O importante numa política pública é você avançar e fazer com que os indicadores se tornem melhores e isto estamos fazendo. Peguei um Estado que tinha 41,5 homicídios por cada 100 mil habitantes, hoje está em 33 e a Paraíba é o único Estado do Brasil que conseguiu reduzir o número de homicídios por cinco anos consecutivos. E este ano, teremos a implantação de um dos mais modernos sistemas de rádio digital do mundo para facilitar e agilizar o trabalho das forças de seguranças”, pontuou.

O governador encerrou o seu pronunciamento desejando um ano proveitoso a ALPB, uma boa gestão ao presidente Gervásio Maia e pedindo a colaboração de todos rumo a mais um ano de desenvolvimento na Paraíba.

Foto: Secom/PB

Após fazer a revista às tropas militares, em frente à Casa de Epitácio Pessoa, o presidente da ALPB, Gervásio Maia, destacou a satisfação por dar início ao ano legislativo e falou sobre o desejo de que os próximos dois anos na AL sejam de harmonia.

“Tenho uma grande responsabilidade e darei tudo de mim para procurar corresponder aos anseios de todos e fazer com que a Casa possa funcionar em sua plenitude, sempre pensando no povo paraibano. Temos muitas ideias e vamos paulatinamente anunciá-las, mas com certeza serão mudanças para o bem da Assembleia Legislativa e da população. É uma alegria poder presidir a Assembleia e farei o possível para estabelecer um bom diálogo com todos. Teremos dois anos de harmonia aqui dentro, porque é assim que deve ser, afinal o parlamento é a Casa que representa o povo, é a casa da democracia”, frisou.

Também estiveram presentes na solenidade, alguns secretários de Estado, a exemplo de João Azevedo (Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia), Lindolfo Pires (Turismo e Desenvolvimento Econômico), Aléssio Trindade (Educação) e Luís Torres (Comunicação Institucional). Representantes do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado também participaram da solenidade na Assembleia Legislativa.