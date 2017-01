Ricardo Coutinho reúne secretariado e cobra mais empenho

“Eu não quero um diretor de órgão que não expresse isso. Se por um acaso eu perceber que não tem, eu peço o cargo”. Foi o que declarou o governador Ricardo Coutinho ao seu secretariado na primeira reunião do ano, promovida logo após o retorno de suas ‘mini-férias’.

A reunião foi realizada nessa quarta-feira (11), quando o governador destacou as alterações feitas no Decreto 36.199 para reajustes e otimizar as despesas de custeio do Estado, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (12), e fazer algumas cobranças no empenho do seu Staff neste ano que se inicia.

Ricardo tem se mostrado preocupado em entregar o Estado ao seu sucessor em condições muito melhor do que recebeu, segundo ele, enxuto e bacana.

“Vamos entregá-lo, indiscutivelmente, muito melhor e espero que o nosso sucessor venha nessa compreensão de vida, de governo e de política que nós temos e implantamos para que ele possa fazer muito mais do que eu tenha feito”, avaliou.

Mas, para isso, o governador ressaltou que precisa de ânimo, fôlego e compromisso dos seus auxiliares, caso contrário, estará fora da maquina administrativa porque não há espaço para quem fizer corpo mole dentro do governo.

Da Redação