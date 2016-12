Ricardo Coutinho garante que vai continuar enxugando a máquina em 2017

O governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou sobre a necessidade de reduzir gastos diante da crise econômica e destacou que vem cortando gastos desde que assumiu a gestão, em 2011. Ele afirmou que já sanou 20% dos cargos comissionados e outros gastos, para que os hospitais e as escolas possam continuar abertos e os programas sociais expandidos.

– É a única coisa que eu falo desde janeiro de 2011, já estou meio craque nisso que é enxugar a máquina. Não faço isso com prazer, mas faço com necessidade. O dinheiro da população tem que ter uma racionalização maior. Eu acho que o poder público no Brasil gasta mal – colocou.

Ricardo ainda mencionou que não existem notícias relacionadas a gastos pessoais do governador, ou algo relacionado ao assunto. Também afirmou que o Estado hoje mantém um gasto qualificado, buscando cuidar do dinheiro da população e investir em serviços essenciais.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação