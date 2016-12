Ricardo começa a mudar a sua equipe. Veja

O Diário Oficial do Estado, em sua edição desta 6ª feira, dia 30 de dezembro, publica as primeiras mudanças que o governador Ricardo Coutinho (PSB) promove em seu secretariado.

Paula Lais de Oliveira Santana deixa o cargo de Secretária Executiva da Chefia da Casa Civil do Governador, sendo substituída por Ana Claudia Vital do Rêgo, esposa do deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB).

Fábio Luciano de Araújo Maia sai da Chefia de Gabinete do Governador e assume o cargo de Secretário Executivo da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

O cargo que era de Fábio passa a ser ocupado pelo jornalista Nonato Bandeira (PPS), que termina neste sábado o seu mandato como vice-prefeito de João Pessoa.

Francisca Denise Albuquerque de Oliveira, da região de Cajazeiras, ocupará o cargo de Secretária Executiva da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano.

Jesualda Maria Apolinário assume a Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Administração.

Da Redação