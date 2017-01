Ricardo cobra compromisso e diz não aceitar acomodação na equipe de secretários

O governador Ricardo Coutinho (PSB), após se reunir com sua equipe de secretários, avaliou que é necessário que exista compromisso por parte dos responsáveis por cada Pasta pertencente ao Estado.

Ele destacou que a empolgação do primeiro mês de gestão deve persistir até o último dia do governo, em dezembro de 2018.

– Eu quero, e vai ter que ser dessa forma, que este governo chegue no seu último mês com o mesmo compromisso, com a mesma vontade do seu primeiro mês de governo. Eu, como comandante do projeto dentro do Estado, não admito que tenha alguém dentro do governo que não tenha esse mesmo compromisso – colocou

Ricardo ainda salientou que vai entregar um estado muito melhor do que o que encontrou ao assumir a governança e disse que espera que seu sucessor consiga administrar a Paraíba da melhor forma.

As informações foram veiculadas na rádio Arapuan FM.

Da Redação