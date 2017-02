Ricardo atesta que Gervásio Maia tem todas as condições de sucedê-lo

foto: Paraibaonline

O governador Ricardo Coutinho (PSB) falou da possibilidade do deputado Gervásio Maia vir a sucedê-lo no Poder Executivo. Na condição de cuidar e acompanhar a trajetória política do deputado Gervasinho a pedido do pai Gervásio Maia, como destacou em seu discurso na solenidade de posse do presidente da Assembleia Legislativo, o governador foi indagado sobre a extensão desse cuidado ao futuro governador da Paraíba.

“O futuro a Deus pertence e claro, às expectativas do povo. A Paraíba tem outro ritmo e as pessoas estão mais exigentes e isso é muito bom. O povo exige mais da política e é para exigir mesmo e a política tem que dá não simplesmente as respostas que alguém queira ouvir, mas sim, as repostas das pessoas que acreditam serem as verdadeiras. É isso que eu chamo de honestidade política”, avaliou.

Para ele, o deputado Gervásio Maia pode naturalmente se colocar em qualquer disputa no futuro já quem vem de uma trajetória de quatro mandatos no Poder Legislativo e agora como presidente da Casa está mais que credenciado.

“O que eu acho que é importante é o cuidado na estabilidade das relações entre os Poderes, do respeito mútuo entre o Legislativo e o Executivo e, principalmente, com a Paraíba porque nós estamos numa crise terrível pelo Brasil e apesar dessa crise todos sabem que a Paraíba está muito melhor do quando eu peguei. Ou seja, nós demonstramos que a nossa política está correta e que não tem mágica”, disse.

Ele explicou ainda que Gervásio Maia além de ser do PSB compreende a importância de dar continuidade ao projeto do partido. “Ele sabe do conteúdo do nosso projeto e a diferença é exatamente essa: Gervásio não só apoio o projeto. Ele está dentro do projeto, é partícipe disso para defender as coisas populares e as não populares porque ninguém pode agradar todo mundo”, completou.