Réveillon movimenta o turismo em várias regiões do País

O Réveillon é uma das festas mais aguardadas do início do verão brasileiro. A virada do ano é comemorada com festas que movimentam o turismo em todas as regiões e aquecem a economia do País.

O Rio de Janeiro – capital e região dos lagos – Florianópolis (SC) e toda a costa do Nordeste estão entre os locais mais procurados pelos turistas brasileiros e estrangeiros que desejam comemorar a chegada do novo ano na praia.

A cidade do Rio de Janeiro espera 2 milhões de pessoas nas comemorações da virada do ano e 865 mil turistas, que devem movimentar cerca de US$ 691 milhões, segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih-RJ), a ocupação hoteleira do Rio está em 85% para o réveillon, na zona sul, e em 78%, na Barra da Tijuca.

A oferta de leitos na cidade foi ampliada para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Nos últimos seis anos, o número de acomodações na cidade saltou de 29 mil para mais de 50 mil leitos.

Bráulio Fleury, procurador do Paraná, escolheu o Rio de Janeiro para comemorar a chegada de 2017 com os amigos. “Apesar da viagem rápida de fim de semana, o cenário da queima de fogos na Avenida Atlântica, em Copacabana, e o primeiro banho de mar de 2017 no verão escaldante da Cidade Maravilhosa compensam o esforço”, afirmou o turista curitibano.

foto: divulgação

Já em Santa Catarina, Balneário Camboriú e Florianópolis têm ocupação hoteleira superior a 90%. A festa de Réveillon em Florianópolis terá espetáculo de fogos e shows no Trapiche da avenida Beira-mar Norte.

Nordeste

No Nordeste, parceria entre o poder público e empresas privadas possibilitou a ampliação das atrações artísticas na programação do fim de ano e deverá impactar também na movimentação financeira com a chegada de mais turistas.

Em Salvador (BA), com 400 hotéis e 40 mil leitos, a expectativa de ocupação é de 96%. São cinco dias de festa na praça Cairú, na Cidade Baixa, com público estimado de 1,5 milhão até 1º de janeiro.

A capital Fortaleza (CE) tem ocupação média dos hotéis de 94%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará, e previsão de um milhão de pessoas nas areias da praia de Iracema, de acordo com a prefeitura. Durante a virada, o Aterro da Praia de Iracema terá 17 minutos de show pirotécnico com a queima de fogos.

Já Recife (PE) conta com 88% de ocupação dos leitos e fará uma grande festa em um de seus principais cartões-postais – a praia de Boa Viagem. A festa começa às 19h30 e vai até a madrugada do dia 1º de janeiro, com fogos e shows.

Em dezembro, o Ministério do Turismo apresentou nova campanha publicitária com o tema “O verão chegou. E espera por você no Nordeste”. A ação retrata experiências de viajantes em áreas de litoral numa das regiões mais procuradas por brasileiros a lazer.

Confira algumas das festas da virada do ano:

Fernando de Noronha (PE): Desejada o ano inteiro, a ilha vai ser palco de várias festas para saudar 2017 com muita beleza natural.

Copacabana (RJ): Um dos réveillons mais famosos do mundo, atrai 2 milhões de pessoas. A multidão assiste à queima de fogos e curte os shows na orla, sacadas dos prédios e navios.

Ilhabela (SP): No litoral de São Paulo, o destino oferece muitas praias, cachoeiras e o centro histórico com movimentação, lojas e restaurantes.

Búzios (RJ): A península tem 15 praias, cada uma diferente da outra, com opções para todos. São dezenas de festas que acontecem nos bares, restaurantes, pousadas e clubes de praia.

Praia do Forte (BA): A antiga vila de pescadores mantém o clima rústico e boa infraestrutura turística. Além das praias e piscinas naturais, o destino tem ótima gastronomia e história.

Jurerê Internacional (SC): É o destino de ano novo mais movimentado de Florianópolis, nas areias, ruas e bares.

Praia da Pipa (RN): Pipa é conhecida pelas falésias, piscinas naturais, golfinhos e tartarugas. O destino fica a uma hora da capital Natal e conta com bares, restaurantes e lojas.

Portal Brasil