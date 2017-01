Reunião discute situação de presídios de Campina Grande

Uma reunião proposta pela OAB-CG com as direções das penitenciárias e representantes de outras entidades foi realizada nesta sexta-feira em Campina Grande.

Estavam presentes os diretores do Serrotão, da Máxima e o presidente da OAB-CG Jairo Oliveira.

O objetivo foi discutir a superlotação das unidades e a celeridade da tramitação de processos penais. A OAB pretende levar a realidade dos presídios aos juízes.

– Nós precisamos conhecer mais conversando com diretores dos presídios, com os apenados e posteriormente tratando com os juízes – disse Jairo Oliveira, presidente da Subsecção da OAB em Campina Grande.

As direções apresentaram que um dos problemas é a estrutura antiga das unidades e a localização geográfica.

Da Redação