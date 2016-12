Requerimento pode remover 13º salário dos vereadores de projeto da CMCG

O vereador Lula Cabral (PMB), de Campina Grande, disse que requerimento feito em parceria com o parlamentar Alexandre do Sindicato, com o objetivo de anular a instituição do 13º salário de projeto para os parlamentares da Casa Félix Araújo, foi impossibilitado de ser analisado.

Nessa quinta-feira (22), apenas cinco vereadores compareceram ao plenário da Casa para sessão ordinária. Porém, por não haver quórum, não foi possível votação.

Foto: Paraibaonline

– O requerimento era para retirar do projeto original a decisão de fazer o décimo terceiro. Eu e Alexandre do Sindicato fizemos o requerimento, ia ser analisado, mas como não houve sessão, fica para o próximo ano. Tenho quase certeza que os vereadores vão votar com sua consciência para retirar essa parte do décimo terceiro – explicou Lula.

Quanto ao reajuste do salário dos parlamentares, Lula disse que todos os municípios brasileiros fizeram.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação*