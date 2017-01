Representante do Sitrans comenta reajuste na tarifa de ônibus: “É regimental”

O Conselho Municipal de Transporte Público de Campina Grande se reuniu secretamente na noite desta sexta-feira, 20, e aprovou a elevação do preço da tarifa de ônibus urbano dos atuais R$ 2,75 para R$ 3,00.

A reunião da noite foi convocada pelo superintendente da STTP, Félix Neto, após outra reunião, que aconteceria durante a tarde, ter sido cancelada por conta de uma manifestação.

Os manifestantes, contrários ao reajuste, invadiram a sala de reunião e iniciaram um tumulto, obrigando o superintendente Félix Neto suspender a reunião.

Em entrevista à Rádio Caturité, o representante do Sitrans, Alberto Pereira, afirmou que as reinvindicações são legítimas, mas que a reunião do Conselho é regimental e realizada todos os meses.

– São reivindicações legítimas, mas as empresas de transporte são licitadas e na licitação diz que, uma vez ao ano, as empresas solicitarão o reajuste. A Superintendência fará uma planilha para ver o equilíbrio econômico do sistema e, assim, terá uma nova tarifa. O Conselho é deliberativo e a determinação final depende do prefeito – pontuou.