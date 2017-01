Representante do Governo explica motivo de CG ser referência para microcefalia

Os representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Agrário, da Saúde e Educação estiveram nesta segunda-feira, 16, em Campina Grande. Eles visitaram um espaço sugerido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande para instalação de um programa. O prédio fica localizado ao lado do Parque da Liberdade.

Uma das representantes do governo Federal, Deusina Lopes, explicou que o Brasil está preocupado com a presença do vírus zika e microcefalia. Por isso, o governo Federal deseja implantar o Centro de Referências do país, no atendimento e desenvolvimento de crianças com microcefalia, na cidade.

– O governo Federal entende que só a soma de esforços da saúde, educação, assistência social, o Estado e o município conseguem visualizar um conjunto de ações integradas mais rápidas que possa abreviar os passos do diagnóstico, do acompanhamento das crianças e da orientação das famílias. A ideia de criarmos um Centro Dia, de referência para crianças com microcefalia, onde tivéssemos ação da saúde, da assistência social e da educação, mas funcionando em um só lugar. Onde pudéssemos ser uma referência para alguns outros locais do país que quisessem adotar essa mesma estratégia –disse.

Segundo Deusina, o que levou o município de Campina Grande ser escolhido para instalação da primeira unidade foi a prevalência do Zika vírus, notificação dos casos de crianças com microcefalia e o fato da região necessitar de alguns serviços.

Ela revelou que a expectativa é entregar o Centro ainda este ano à cidade. O valor do montante que será liberado pelo governo Federal mensalmente será de R$40 mil. A estimativa é promover o atendimento a 150 crianças.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação