Representante do DCE sugere campanha de transporte público para conter tarifas

O representante provisório do DCE da UEPB, Jimmy Felipe, em relação ao reajuste de passagens de ônibus na cidade, afirmou que se as pessoas priorizassem o transporte legal, a tarifa poderia ser estagnada, pois o serviço está perdendo passageiros para outros meios.

– Se fizermos uma campanha para que as pessoas usem o transporte público, não o ilegal, em tese, nem precisaríamos reajustar esse valor – declarou.

O representante revelou que os estudantes não tiveram acesso à planilha de custo das empresas, que serve de base para o reajuste.

Em entrevista, o estudante declarou que entende que as empresas têm custos com insumos, mas a tarifa não pode ser reajustada sem levar em conta o salário do trabalhador.

– Se for necessário fazer o aumento, porque sabemos da necessidade da empresa, ele não pode ultrapassar os limites do bolso do trabalhador, que é o que mais sofre com isso. Seria interessante que se abrisse espaço para outras empresas participarem da concessão publica – defendeu Jimmy.

Apesar da movimentação dos estudantes, a tarifa foi reajustada para R$ 3,00.

As declarações foram repercutidas na manhã deste sábado (21), na rádio Caturité AM.