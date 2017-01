Representante de quadrilhas diz não estar preocupado com mudanças no São João de CG

O representante da Associação dos Quadrilheiros de Campina Grande, Lima Filho, informou que a entidade não possui nenhuma preocupação com as possíveis mudanças que possam acontecer este ano na organização do Maior São João do Mundo.

Segundo ele, as quadrilhas firmaram com a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) o compromisso de realizarem 130 apresentações durante os festejos juninos.

– Para que elas fiquem prontas e participem têm a necessidade de receber antecipado. Essa negociação é feita diretamente com a Prefeitura e sempre ocorreu de recebemos de forma antecipada. Fomos procurados em dezembro para começar fazer o trabalho das quadrilhas. Para nós da Associação não haverá nenhuma mudança e não estamos temerosos – afirmou.

Lima acredita que os valores dos recursos repassados pela PMCG serão mantidos ou possivelmente ampliados. Ele ressaltou que em 2016 a Prefeitura repassou R$170 mil para as quadrilhas e parte do dinheiro foi utilizado na organização de concurso.

– Tendo em vista que as quadrilhas investiram R$ 1 milhão e 320 mil é um excelente retorno para a cidade não só econômico, mas de geração de emprego e renda para as pessoas que trabalham nas quadrilhas. Dependente de crise ou não, todo ano ele (Romero) reconhece o trabalho das quadrilhas não só econômico, mas social também e sempre houve aporte financeiro a mais no ano seguinte- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.