Representante de associação revela preocupação com mudanças no São João de Campina

O representante da Associação dos Comerciantes do Maior São João do Mundo, Lucinei Cavalcanti, comentou sobre as mudanças na organização do Maior São João do Mundo, anunciadas recentemente por Romero Rodrigues.

Lucinei revelou preocupação com a permanência dos atuais comerciantes e as taxas cobradas, já que no último ano houve um congelamento dos valores.

Foto: Codecom/CG

– Devido à crise que ainda continua e a situação da cidade, queríamos que continuasse com esse congelamento, haja vista que são anos seguidos de aumento nas cobranças – falou.

Sobre Romero ser responsável pela coordenação do evento neste ano, Cavalcanti espera que o gestor campinense facilite o acesso dos comerciantes a ele.

– Uma das coisas que enfatizávamos e engrandecíamos foi a criação da coordenação do Maior São João do Mundo nos últimos dois anos, o que facilitou a comunicação da associação com a organização do São João e fez com que tivéssemos avanços significativos na melhoria da qualidade do evento. Esperamos que o prefeito ao assumir essa coordenação, a acessibilidade seja até mesmo melhorada para que o São João seja engrandecido – frisou.

De acordo com o representante, o segmento reivindica maior atenção referente à segurança na chegada e saída dos comerciantes aos portões do local da festa. Eles pedem que não haja obrigatoriedade na compra de bebidas a um só distribuidor e otimização dos espaços favorecendo para que lucrem.

– Pedimos que o calendário de atrações seja mantido do início ao fim para que possamos fazer nossa programação, nosso planejamento baseado nos dias de maior pico da festa. Estaremos em breve com uma pauta completa onde estaremos colocando todas as reivindicações deste ano – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.