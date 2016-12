Renovação da fé e amor: celebração do Natal diminui diferenças e aproxima cristãos

Por: Eloyna Alves

Especial para o PARAIBAONLINE

Quando chega o Natal, as diferenças entre as mais variadas manifestações da fé cristã parecem diminuir em nome de um sentimento sublime e capaz de transcender qualquer rótulo associado a denominações religiosas, que é o amor ao próximo.

Sejam católicas, evangélicas ou espíritas, as pessoas costumam fazer dessa época do ano um período de reflexão e de envolvimento espiritual mais intenso, entendendo que a celebração do nascimento de Jesus é também um momento de renovação.

Com esse sentimento em comum, cada uma ao seu modo, as diferentes denominações religiosas celebram essa festividade, que simboliza uma das mais expressivas manifestações da fé cristã, partilhando desse espírito natalino que contagia as pessoas por pregar o amor, a solidariedade e a compaixão.

“Nós, os católicos, não celebramos uma data, celebramos o grande evento: Deus veio morar no meio de nós. Se fez gente. Celebrar o Natal é celebrar a nossa salvação. É um período de confraternização e de fraternidade, porque Deus veio libertar e salvar”, explicou o padre Carlinhos Araújo, da Paróquia da Sagrada Família de Campina Grande, ao falar sobre a representação do Natal para os católicos.

Ele frisou ainda que o ano inteiro deve ser tempo de Natal e de partilha entre as pessoas para que todos vivam em igualdade.

Também entendendo que o espírito natalino deve estar presente na vida dos cristãos em todas as épocas do ano, o pastor da Igreja Presbiteriana, em Campina Grande, José Salvador, ressalta que os evangélicos entendem que a luz do Natal deve permanecer acesa no coração das pessoas o ano inteiro.

“O Natal é o início da grande mudança da humanidade. A partir da chegada de Jesus Cristo o mundo saiu das trevas e viu a luz. Jesus é a luz inapagável, não só em dezembro, mas a vida inteira. O Natal é esperança renovada”, destacou.

Partindo do princípio de ajudar a quem mais precisa, os espíritas intensificam as ações de solidariedade durante essa época do ano, embora não se prendam a nenhum tipo de ritual, conforme explicou o presidente da Associação Municipal de Espíritas (AME) de Campina Grande, Ivanildo Araújo.

“O Natal para os espíritas significa o nascimento daquele que é o nosso maior orientador espiritual. No Natal a gente celebra o nascimento de Jesus, que veio ao mundo nos mostrar essa grande jornada espiritual. Nesse período, trabalhamos em prol dos mais necessitados”, concluiu.

