Renato Gadelha deverá entregar liderança da oposição na ALPB

A reunião para a escolha de um novo líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa deverá ocorrer no dia 30 deste mês, quando expira o exercício do cargo do deputado Renato Gadelha (PSB), que disse que a liderança deverá ser entregue ao colega Tovar Correia Lima (PSDB).

Para Gadelha, não há nenhum objeção sobre a postulação de Tovar, porém é preciso que a escolha seja consensual e, para tanto, é necessário que haja uma reunião com todos os membros da bancada de oposição ao governo no Poder Legislativo.

“Nós temos um acordo para que a cada ano tenhamos um novo líder. Eu fui reconduzido, mas foi algo extraordinário. Agora Tovar poderá ocupar o cargo, porque nenhum outro postulante manifestou a mim o desejo de ser o líder. Então, eu espero que os colegas que tenham esse desejo coloquem seus nomes, para que na reunião possamos definir o novo líder em 2017”, ressaltou.