Relator da Lava Jato morre em acidente de avião

O Corpo de Bombeiros confirmou a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, em um acidente aéreo em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, ocorrido na tarde desta quinta-feira, 19.

O corpo do ministro, que era o relator da Operação Lava Jato, deverá ser velado no STF e enterrado em Santa Catarina, onde reside seus familiares.

Teori estava a bordo de um avião bimotor junto com mais três pessoas.

O filho do ministro, Francisco Zavascki, também confirmou a morte do pai através das redes sociais.

“Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força”, escreveu o filho.