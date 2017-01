Reforma na Previdência causa preocupação em professores de Campina

foto: ascom

A proposta de reforma na Previdência Social, que foi feita pelo governo Federal, tem sido motivo de preocupação de muitos brasileiros.

Isso porque se for aprovada pelo governo a idade mínima para se aposentar, tanto para homens como para mulheres, será a partir dos 65 anos.

Além disso, o trabalhador que deseja se aposentar recebendo a aposentadoria integral deverá contribuir 49 anos.

Em Campina Grande, a preocupação não tem sido diferente. Segundo a secretária de educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, as novas regras que estão prestes a serem aprovadas têm causado ansiedade nos professores da rede municipal de ensino da cidade.

– Em uma certa ocasião ele (presidente do Ipsem) ligou para mim dizendo que nunca tinha visto fila tão grande. De fato, causou um impacto. Inclusive, eu já fiz meus cálculos e até me “aperriei”. Muitos procuraram, deram entrada e já estão alguns com carta de afastamento – disse Iolanda.

A secretária contou que pediu ao presidente do Ipsem, Antônio Hermano, o encaminhamento da relação que consta os profissionais que pediram afastamento para ver o possível impacto que pode gerar na distribuição de professores na rede municipal de ensino.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação