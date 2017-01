Reeleito em Fortaleza, Roberto Cláudio promete universalizar acesso à creche

Tomou posse na noite de hoje (1º) o prefeito reeleito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). A solenidade de posse foi realizada na Câmara Municipal e foi acompanhada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), que apoiou o então o candidato no segundo turno, e pelo ex-governador do estado e ex-ministro da Educação Cid Gomes.

Em seu discurso, Cláudio ressaltou as ações do primeiro mandato e destacou compromissos com saúde e educação na nova gestão, como havia prometido durante a campanha à reeleição.

“Iremos universalizar o acesso à pré-escola, queremos acabar com a vergonha das filas para as vagas de creches e duplicar, no mínimo, as ofertas atuais de matrículas de educação em tempo integral. Iremos priorizar no primeiro ano a regularização do estoque de medicamentos nos postos de saúde e ampliaremos a rede de policlínicas para exames e consultas”, afirmou o prefeito.

O médico Roberto Cláudio foi reeleito no segundo turno com 53% dos votos, derrotando o policial militar reformado Capitão Wagner (PR). Seu vice-prefeito é o deputado federal licenciado Moroni Torgan (DEM).

Segundo o prefeito, Torgan será responsável por um programa de prevenção à violência na capital cearense.

“Sua missão, definida por ele mesmo, será investir naqueles territórios mais varridos pela violência e implantar medidas que possam, conjugadas com ações do Governo do Estado, trazer tranquilidade à população.”

Antes da posse do prefeito e do vice-prefeito, a Câmara Municipal de Fortaleza deu posse aos 43 vereadores eleitos em outubro e elegeu a mesa diretora da casa, que terá Salmito Filho (PDT) como presidente.

Esta é a terceira vez que o vereador assume a função no legislativo municipal. A eleição da mesa diretora ocorreu com chapa única e teve a aprovação de todos os parlamentares.

Agência Brasil