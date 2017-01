Receita realiza leilão eletrônico de mercadorias apreendidas

foto: abr

A partir da próxima segunda-feira (16), a Receita Federal recebe propostas para leilão eletrônico de mercadorias apreendidas. Realizado pela Delegacia da Receita em Santarém, no Pará, o certame é composto por 205 lotes de mercadorias.

Veículos, motocicletas, equipamentos médicos e odontológicos, mídias de DVD, vestuários e celulares são destaques do leilão eletrônico, aberto para pessoas físicas ou jurídicas que utilizem a tecnologia de Certificação Digital.

Os interessados devem registrar antecipadamente as suas propostas até o dia 25 de janeiro, no Sistema de Leilão Eletrônico (SLE) no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Receita na Internet.

A lista completa das mercadorias e o Edital do Leilão encontram-se disponíveis para consulta no site da Receita Federal, no link “Leilão” da Seção “Informações”. Como se trata de um leilão conjunto, deverá ser acessado o LEILÃO 0210200/002/2016 – SANTARÉM, em “Leilões Abertos para Propostas”.

Mais informações sobre como participar dos leilões disponíveis podem ser obtidas por meio do Manual do Licitante, ou pelo telefone (93) 3523 2077 ou 3512 5400 ou nas Unidades da Receita Federal elencadas no item 3.1 do Edital.

Portal Brasil