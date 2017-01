Rebelião em Penitenciária de Patos deixa dois mortos e vários feridos

Uma rebelião realizada na manhã desta quarta-feira (04) na Penitenciária Padrão Romero Nóbrega, em Patos, deixou dois presos mortos e vários feridos.

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia (BOPE) também estava no local para tentar controlar os detentos.

Sendo dia de visitas na penitenciária, as mulheres de alguns detentos estavam no presídio e foram orientadas a deixar o local.

Ambulâncias do SAMU também foram chamadas para levar os feridos até as unidades de saúde.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Sílvio Rabelo, o tumulto já foi controlado e acredita-se que tenha sido motivado por briga de facções existentes na cidade de Patos.

– O presídio está tranquilo. A Polícia Militar, através de seus grupos especiais, estão no interior do presídio tomando todas as medidas. Temos a informação de que tudo isso se deu pela briga de duas facções da cidade de Patos. A Polícia Civil está investigando e nós vamos identificar o autor e os que com ele planejaram e executaram a rebelião – colocou.

