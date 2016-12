Raposa e Belo estreiam numa quinta-feira na Copa do Nordeste. Veja a tabela

A Diretoria de Competições da CBF finalmente divulgou, na tarde desta quarta-feira (21), a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2017, que vai começar no dia 24 de janeiro, uma terça-feira, com Náutico x Uniclinic-CE, partida do Grupo A, o mesmo do Campinense.

Leia a matéria completa aqui.

Da Redação