Raniery Paulino explica divergência no PMDB e defende união do partido

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) comentou sobre a posição dos componentes da legenda e disse que existem muitas convergências entre todos.

Também apontou que a única divergência é que existem integrantes que fazem parte da oposição ao governo Ricardo Coutinho (PSB), enquanto outros se posicionam a favor do socialista.

Raniery comentou que o projeto do partido precisa ser unificado e disse que defende que a legenda mantenha todos os componentes unidos, especialmente José Maranhão e Raimundo Lira. Também citou que o partido precisa se colocar novamente à disposição para nas chapas majoritárias.

– O que eu defendo é a gente não estar indexado a outros projetos, o PMDB tem que buscar a sua autonomia. Defendo a volta do protagonismo do PMDB com a candidatura própria. O meu grupo é o grupo do PMDB unido, e nele faz parte Raimundo Lira e Maranhão – frisou

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.