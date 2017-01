Raíssa externa insatisfação com Cartaxo e cobra cumprimento de pleitos

Foto: Ascom

Com o governo já em andamento, agora é hora dos vereadores cobrarem a fatura ao prefeito Luciano Cartaxo (PSD), pelo apoio à reeleição e, como não estão recebendo a devida atenção, alguns vereadores da base governistas começaram a se rebelar cobrando seus espaços na administração municipal.

A vereadora Raíssa Lacerda (PSD) é uma no grupo dos insatisfeitos que já até ameaçou sair da base aliada e partir para a oposição já que recebeu convite do PSB como também do PTB. Em entrevista à imprensa concedida nesta quinta-feira (19), Raíssa espera uma conversa com o prefeito para contornar a situação até porque o descontentamento não é só da parte dela.

Conforme a parlamentar, a preocupação se faz em torno da demissão de 18 mil pessoas, pais de famílias, trabalhadores que estão desempregados e não se ouviu ainda do prefeito que solução irá dar ao caso e os pleitos do PSDB como aliado de primeira linha.

“Existe uma insatisfação, sim. Nós o apoiamos e não estamos de braços cruzados e eu vou me preocupar com o que está acontecendo ao meu redor. Existem essas demissões e precisamos da explicação do prefeito Cartaxo. No meu caso, preciso saber ainda sobre a situação do meu partido, já que sou vice-presidente do PSDB e dei toda a atenção necessária durante a campanha, seria bom também que tivéssemos uma atenção de reciprocidade”, lembrou.

Ela espera que a questão com o prefeito Luciano Cartaxo seja resolvida de forma interna, ordeira e civilizada. Ela também não confirmou a sua saída da base do governo, mas que vai conversar ainda com Cartaxo e conforme for tomará sua posição dentro da Câmara de Vereadores.