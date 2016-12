Raimundo Lira afirma possibilidade de assumir a liderança do PMDB no Senado Federal

O senador Raimundo Lira vai aproveitar o reconhecimento que teve como um dos parlamentares mais atuantes deste ano para abrir espaços maiores dentro do Senado Federal, e um deles será o de assumir a liderança do PMDB na Casa.

Segundo ele, na medida em que há o reconhecimento, o trabalho, a produção, o parlamentar também vai ganhando o respeito dos colegas no Senado.

“Isso, indiscutivelmente, abre espaços para que se possa conquistar posições de maior destaque na Casa”, disse.

Para o senador é difícil, mas há a possibilidade porque são posições muito disputadas pela relevância que possuem e como já foi indicado por vários companheiros de bancada já é um caminho.

“Nós precisamos da maioria para ocupar um cargo deste, mas só o fato de ter sido indicado por vários senadores do meu partido, isso já me deixa com muita satisfação”, avaliou.

Ainda em entrevista concedida à imprensa da Capital, nesta quarta-feira (28), o senador fez um balanço da sua atuação e disse que termina o ano de 2016 com a consciência tranquila de que trabalhou muito, que desempenhou o mandato com muito esforço e que somente através de um trabalho muito assíduo é que se pode conseguir os resultados que ele conseguiu ao longo deste ano.

Ele disse ainda que política depende muito do reconhecimento da população e o importante é que se consiga fazer um trabalho positivo, e na outra ponta a opinião pública faça esse reconhecimento.

O senador afirmou estar muito honrado em ser considerado o quarto parlamentar com maior produção entre Câmara e Senado.

“Eu acho que foi um ano bom, apesar de que para o Brasil não foi bom. Foi um ano difícil, com índice de desemprego muito elevado, mas nós temos a esperança e a convicção de que 2017 vai ser um ano bom para todas as famílias brasileiras”, ressaltou.

Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)