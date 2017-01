Rafael Oliveira marca dois e comanda vitória do Botafogo-PB sobre o CSP

Botafogo-PB e CSP fizeram um dos melhores jogos do futebol paraibano dos últimos tempos na noite desta quarta-feira (18), pela quarta rodada do certame estadual. Com Rafael Oliveira revivendo seus melhores dias, marcando dois gols, o Belo venceu o Tigre por 3 a 1, e assumiu a liderança do campeonato, se aproveitando do empate do Atlético de Cajazeiras diante do Paraíba.

