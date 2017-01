Quatro suspeitos de homicídio de militar e tráfico de drogas são presos

As Polícias Civil e Militar da 7ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp), com sede em Mamanguape, realizaram, na manhã desta terça-feira (10), uma ação de enfrentamento ao tráfico de drogas na cidade de Itapororoca.

O trabalho, denominado Operação Avalanche, teve a participação de policiais da delegacia municipal, Grupo Tático Especial (GTE) e Núcleo de Homicídios e ainda de policiais militares da 2ª Companhia Independente de Mamanguape, e resultou na prisão de um homem suspeito de homicídio, além de três pessoas e na apreensão de um adolescente com drogas e arma de fogo.

De acordo com o delegado Leonardo Souto Maior, os presos pertencem a uma organização criminosa que vem travando uma disputa pelos pontos de tráfico na cidade, o que resultou em vários homicídios nos últimos três meses na região.

“Um dos presos apresentou nome falso, sendo, todavia, identificado como Michel Virgínio Francisco dos Santos, foragido da Comarca da Capital, onde responde por homicídio contra um policial militar, ocorrido em 2010”, explicou a autoridade policial.

Foram autuados em flagrante por associação, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas: Michel Virgínio Francisco dos Santos, Maria Luana de Lurdes Gomes dá Silva, Maria Carla Barbosa dá Silva, além de apreendido um menor.

Com os investigados foram encontrados: um revólver calibre .38, com cinco munições intactas, 53 embrulhos com maconha, 80 pedras de crack, balança de precisão e uma moto.

Da Redação