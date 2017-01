Quatro pessoas suspeitas de assaltos na região de Itabaiana são presas

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho desenvolvido pela 9ª Delegacia Seccional, com sede na cidade de Itabaiana, prendeu nessa quinta-feira (5) quatro pessoas envolvidas em crimes patrimoniais na região.

De acordo com o delegado da Seccional, Hugo Helder, o grupo é suspeito de participação no assalto a Casa Lotérica do município de Gurinhém, no dia 23 de dezembro de 2016, em que foram roubados mais de R$ 4 mil.

“Recebemos informações que após o assalto, essa quadrilha de criminosos estaria realizando outros crimes patrimoniais, concentrados nas cidades de Gurinhém, Caldas Brandão e ainda em outras localidades próximas à Itabaiana”, disse a autoridade policial.

Foram presos em flagrante: Gerson Macauly da Silva, de 19 anos; Joseilton da Silva, de 18 anos; João Batista Ramo de Souza, de 20 anos e Luana Lima dos Santos, de 19 anos.

Durante a ação ainda foram apreendidas duas armas de fogos calibre .32.

Os presos foram encaminhados para a Delegacia Seccional, onde prestaram depoimento e em seguida ficaram à disposição da Justiça.

Da Redação com Secom/PB