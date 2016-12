Quarto integrante de grupo que planejava explosões a bancos na PB é preso

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de uma ação integrada das Delegacias de Crimes contra e Patrimônio (Roubos e Furtos) de João Pessoa e Campina Grande, realizou a prisão de mais um envolvido em crimes contra instituições financeiras.

Foto: Secom/PB

Flávio Barbosa Clementino, 32 anos, foi localizado e preso na noite da segunda-feira (26), em Campina Grande.

Segundo as investigações, ele faz parte de uma quadrilha especializada em explosões a terminais de auto-atendimento bancário e seria o último foragido de um grupo criminoso que teve outros três integrantes presos pelas unidades policiais especializadas.

Luana da Silva Pereira, de 23 anos; Saul Ferreira Lima, de 26 anos e Flávio Tibério de Oliveira, de 36 anos, foram presos no fim de semana e com eles foi apreendido material utilizado para a prática dos crimes, como bananas de dinamite, uma espingarda calibre 32; uma espingarda de retrocarga; uma espingarda de calibre 12, duas alavancas, um colete balístico; uma pistola, uma balança de precisão, máscaras, entre outros artefatos.

De acordo com a delegada titular da Roubos e Furtos de Campina Grande, Ellen Maria, a ação ocorreu após a delegacia de Roubos e Furtos de João Pessoa repassar algumas informações de uma investigação que estava em andamento, apontando que um grupo estaria se preparando para usar explosivos para roubar bancos na região de Campina Grande e em cidades vizinhas. “Nós recebemos os dados e, consequentemente, iniciamos um processo investigativo. Chegamos a uma casa no bairro do Itararé, que servia de esconderijo para um grupo de criminosos. Ao chegar ao local, conseguimos prender em flagrante essas três pessoas e apreender diversos materiais que seriam usados nas ações criminosas contra instituições financeiras nos próximos dias”, disse a policial.

Todos os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Roubos e Furtos e ficarão à disposição da Justiça. Eles vão responder pelos crimes de associação criminosa, posse e porte de material explosivo e bélico.

Secom/PB