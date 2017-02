Quadro de Marisa Letícia piora e é irreversível, diz médico da família

O cardiologista da família Lula, Roberto Kallil Filho, reuniu os jornalistas na porta do Sírio Libanês, no início da madrugada desta quinta-feira (2) para dar a declaração de que o quadro de saúde de dona Marisa Letícia Lula da Silva, 66 anos, se agravou ainda mais.

Segundo o médico, as duas últimas horas foram muito delicadas e complicaram a saúde da ex-primeira-dama.

Foto: Reprodução/ Internet

Marisa foi internada em 24 de janeiro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, em sua casa, em São Bernardo do Campo (SP).

De acordo com Kallil, Marisa não tem mais fluxo cerebral e respira com a ajuda de aparelhos. O quadro, ainda de acordo com o médico, é irreversível.

Aos jornalistas, ele disse que a ex-primeira-dama apresentou melhora na manhã de quarta-feira (1º) e já estava sem os sedativos que a mantiveram em coma induzido desde quando deu entrada na unidade de saúde, em 24 de janeiro.

Porém, ainda segundo o médico, por volta das 16h o quadro dela se complicou.

À tarde, foram detectados vasoespasmos, que é quando o fluxo sanguíneo diminui, em decorrência do fechamento das artérias, inchaço no cérebro e o edema causado pelo AVC não apresentava melhora. Os três fatores, juntos, fizeram com que a equipe clínica do hospital optasse pelo retorno dela aos medicamentos e ao coma.

O AVC de dona Marisa foi causado pelo rompimento de um aneurisma, identificado há 10 anos.

*fonte: Correio Braziliense