Quadrilha suspeita de vários assaltos no Litoral Norte da Paraíba é desarticulada

As Polícias Militar e Civil desarticularam, na manhã desta terça-feira (20), uma quadrilha suspeita de realizar vários assaltos na zona rural das cidades de Jacaraú e Pedro Régis, no Litoral Norte da Paraíba.

Quatro integrantes do bando foram detidos e duas armas de fogo apreendidas durante a operação.

Os policiais da 7ª Área Integrada de Segurança Pública (Aisp) cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um adolescente, de 17 anos, em Jacaraú, e, por meio dele, as polícias chegaram aos outros três suspeitos.

De acordo com o comandante da 2ª Companhia Independente, capitão Alberto Filho, com um deles foi encontrada uma arma que teria sido utilizada durante confronto com policiais militares, na noite da última sexta-feira (16), na cidade de Jacaraú.

“Houve o assalto em um sítio da zona rural do município, inclusive com moradores sendo feitos de reféns, e quando a PM chegou teve início um confronto, no qual os suspeitos conseguiram fugir, mas deixaram cair uma peça de uma das armas, conhecida como telha. Uma das armas apreendidas na operação desta terça-feira estava sem a mesma peça, ou seja, tudo leva a crer que é a arma utilizada na ação criminosa, já que recebemos várias informações sobre a participação deles no roubo”, destacou.

O delegado Wender Borges, da 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, disse que os suspeitos estavam agindo há mais de um mês na zona rural de Jacaraú e Pedro Régis.

“Eles sempre buscavam atuar nos sítios, usando como meio de transporte as motos para facilitar a fuga após os roubos. Eram bastante violentos nas ações, batendo nas vítimas, atirando para amedrontar os moradores se não entregasse logo o que eles queriam, mas através do trabalho integrado de troca de informações, conseguimos nesta terça-feira tirar de circulação esses quatro suspeitos”, detalhou.

Os presos e foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, em Jacaraú, onde vão aguardar pela decisão da Justiça.

Da Redação com Secom/PB