Quadrilha suspeita de roubos a bancos no Sertão é desarticulada

foto: Secom/PB

A Polícia Militar, por meio do 12º Batalhão, efetuou, na sexta-feira (6), a prisão de oito suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos a bancos. A prisão ocorreu em um sítio entre os municípios de Brejo do Cruz e Belém do Brejo do Cruz, no Sertão da Paraíba. Com os suspeitos, foi apreendida uma submetralhadora calibre 9 mm e um simulacro de pistola.

De acordo com o major Douglas Ferreira, Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, a Polícia Militar já vinha realizando diligências com o objetivo de desarticular a quadrilha. “A operação realizada contou com 25 policiais militares”, informou o major.

Além da arma de fogo e do simulacro, a quadrilha estava de posse também de três coletes balísticos, um rádio comunicador, mais de 100 munições de diversos calibres, aparelhos celulares, diversas ferramentas, grampos, capuzes e outros utensílios utilizados para realizar roubos a bancos. Dois veículos que estavam em poder dos suspeitos também foram apreendidos.

Os oito suspeitos foram encaminhados para a delegacia responsável pela área e autuados pelos crimes de associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Da Redação com Secom/PB