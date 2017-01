Quadrilha especializada em roubos de casas, motos e gados é desrticulada em Solânea

As Polícias Militar e Civil prenderam seis suspeitos e apreenderam quatro adolescentes, na manhã desta quinta-feira (19), durante uma operação que teve o objetivo de desarticular a quadrilha que vinha aterrorizando moradores com a prática de roubos a residências, e ainda de motos e de gados nas cidades de Solânea, Borborema, Serraria e Arara.

Com eles, foram apreendidas quatro armas de fogo, quatro motos, vários materiais roubados e mais de 300 gramas de maconha.

Os presos foram identificados como Ivanildo dos Santos Sabino, de 27 anos; Josemar Santos da Silva, 22 anos; José Hailton dos Santos Hermínio, 30; Anaildo da Silva Pereira, de 21 anos; Jaciel Santos da Silva, 29; e Juarez Gomes dos Santos, 36 anos; os quatro adolescente apreendidos têm 15, 17 e dois deles 16 anos, cada.

De acordo com o comandante da 7ª Companhia Independente, capitão José Ferreira, o líder da quadrilha era Ivanildo dos Santos Sabino, que havia sido preso em dezembro em uma operação para prender suspeitos de atuar no tráfico de drogas da região, mas conseguiu fugir e estava realizando várias ações criminosas na zona rural dos quatro municípios.

“As vítimas relataram que o bando liderado por Ivanildo agia com bastante violência, sempre atuando em motos nos crimes e a partir dessas informações a Polícia Civil iniciou as investigações para desarticular a quadrilha, que tinha como local de apoio uma casa no Sítio Laje, na zona rural de Solânea, onde eles foram encontrados na operação desta quinta-feira”, detalhou.

Além dos roubos, o grupo é suspeito de atuar também no tráfico de drogas da região, inclusive há informações de que a casa que servia de ponto de apoio para a quadrilha pertence a um traficante já identificado e que está sendo procurado.

A quadrilha e o material apreendido na operação foram levados para a Delegacia Seccional de Solânea.