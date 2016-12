Putin decide não expulsar diplomatas norte-americanos

foto: Divulgação

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que “não vai expulsar” diplomatas norte-americanos em resposta à recente expulsão dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (29), de 35 diplomatas russos. As informações são da Agência Ansa.

Segundo o comunicado do Kremlin, a “Rússia se reserva ao direito” de responder aos EUA, “mas não caíremos ao nível de ‘diplomacia de cozinha’, irresponsável, e daremos os próximos passos da retomada das relações russo-americanas partindo da política que será conduzida pela administração do recém-eleito presidente Donald Trump”, informou Putin nesta sexta-feira (30).

Para ele, a atitude do presidente Barack Obama foi “hostil” e “contradiz os interesses principais dos povos russo e norte-americano, tendo em conta a responsabilidade particular da Rússia e dos EUA para garantir a segurança global”. O mandatário ainda afirma que o que Washington fez “danifica o sistema inteiro de relações internacionais”.

Mais cedo, Putin recebeu do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, uma lista com 35 nomes de diplomatas americanos que seriam declarados “persona non grata” pela Rússia. Segundo Lavrov, 31 deles atuam na embaixada americana em Moscou e quatro no consulado geral em São Petersburgo. “Agiremos segundo o princípio da reciprocidade”, afirmou o ministro sobre a medida.

Feliz Ano Novo

Na mesma nota em que informa que não expulsará diplomatas norte-americanos, o presidente Putin desejou um “bom ano novo” para Barack Obama e toda a sua família. Segundo o mandatário, as felicitações ocorrem “mesmo que a administração norte-americana termine desta maneira”, com expulsões de diplomatas.

Putin ainda desejou felicidades a “todo o povo norte-americano” e ao presidente eleito, Donald Trump, para quem rendeu votos de “prosperidade e bem estar”. O líder russo também convidou “todos os filhos pequenos dos diplomatas norte-americanos” para participar da tradicional festa de fim de ano do governo russo no Kremlin.

Agência Brasil