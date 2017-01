PTB define apoio ao projeto do governador nas eleições de 2018

O PTB aprovou por maioria, durante reunião da Executiva Estadual, nesta sexta-feira (27), apoio ao governador, Ricardo Coutinho (PSB), além de outros pontos de fortalecimento da legenda.

“Todos sabem que fui candidato a vice-prefeito de João Pessoa nas eleições do ano passado, junto com o PSB. Agora defendo essa aproximação em todo o Estado para construirmos uma Paraíba mais forte e desenvolvida. Essa aliança se firma através de um projeto de trabalho pelo nosso povo”, destacou o deputado.

Durante o encontro, também foram aprovados temas como a prorrogação das direções dos diretórios até junho do próximo ano; a execução de reuniões regionais; e o incentivo a candidaturas de deputados estadual e federal nas eleições de 2018.

Conforme o presidente estadual da legenda, Wilson Santiago, a Executiva também aprovou a participação da legenda em chapa majoritária no pleito do próximo ano. “Vamos participar com uma indicação. Podemos indicar como também encabeçar uma candidatura ao Governo”, afirmou.

Na ocasião, o deputado Wilson Filho colocou seu gabinete a disposição dos prefeitos, vices e vereadores do partido que estavam presentes. Hoje o PTB conta com 17 prefeitos, 24 vices e 154 vereadores na Paraíba.