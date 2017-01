Psicopedagoga explica relação entre Sisu e Enem no acesso às universidades públicas

A psicopedagoga Sônia Matias comentou sobre o período de simulação que o Sisu está disponibilizando para os alunos que querem usar sua nota para ter uma dimensão do que podem cursar e disse que as inscrições oficiais abrem no próximo dia 24 de janeiro, terça-feira.

Sônia comentou que o Enem é o exame nacional, onde o aluno pode conseguir sua nota e que o Sisu é o Sistema de Seleção Unificada, onde a nota obtida pode ser utilizada para que o aluno tente ingressar no curso desejado, em uma universidade pública que ofereça as vagas. Também disse que as vagas são divididas em amplas e cotas.

– O aluno vai participar do Sisu usando a nota do Enem. Com essa média, o aluno vai poder se inscrever nas universidades federais que disponibilizam vagas para o Sisu – colocou

As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.