PSDB garante cortar gastos e equilibrar contas em 36 prefeituras paraibanas

O PSDB passa a governar a partir de hoje 36 municípios paraibanos, com o compromisso de equilibrar as contas públicas cortando gastos e adotando uma gestão voltada para as prioridades da população, sobretudo, no que diz respeito à educação e saúde, garante o presidente estadual do partido, Ruy Carneiro.

“Em um momento de crise como esse é preciso saber onde aplicar bem os poucos recursos e nossos prefeitos estão preparados para isso”, declarou.

Ruy destacou o crescimento da legenda nas últimas eleições com a vitória em municípios importantes do Estado como Campina Grande, Santa Rita, Guarabira e Patos.

“Nós governávamos 697.512 paraibanos e agora vamos governar para um milhão, três mil, quatrocentos e setenta e nove pessoas. Isso representa um crescimento de 44%”.

O tucano ressaltou que a responsabilidade é proporcional à disposição dos prefeitos em enfrentar as dificuldades para oferecer uma vida mais digna, com serviços públicos de qualidade, principalmente, aos que mais precisam do poder público, sem entretanto, esquecer que administra para todos.

Da Redação com Ascom