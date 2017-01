PSD escolhe indicado para Mesa da Câmara Federal na terça-feira

foto: ascom

O Partido Social Democrático (PSD) escolhe na próxima terça-feira (31) o indicado da legenda para a disputa da Mesa Diretora da Câmara Federal. Três deputados disputam a indicação pela 4ª secretaria da Casa: Átila Lins (AM), Júlio César (PI) e Rômulo Gouveia (PB).

Após vários meses de articulações, a maioria da bancada do PSD decidiu apoiar a candidatura à reeleição do atual presidente da Câmara, o democrata fluminense Rodrigo Maia e o deputado Rogério Rosso (DF) anunciou nesta quarta-feira (25), em coletiva de imprensa no Salão Verde, que a sua campanha à Presidência da Câmara está suspensa.

Agora, Átila Lins, Júlio César e Rômulo Gouveia disputam a indicação dos 40 deputados do PSD para eleição da Mesa. O paraibano destacou que todos os colegas estão aptos para o cargo e que esta honrado em compor a lista do possível candidato a 4ª secretaria.

Entre as principais atividades da 4ª secretaria estão: supervisionar o sistema habitacional da Câmara dos Deputados; distribuir as unidades residenciais aos dos deputados; propor à Mesa a compra, venda, construção e locação de imóveis e encaminhar à Diretoria-Geral concessão de auxílio-moradia dos deputados que não residam em imóveis funcionais.