PSB de João Pessoa convoca filiados para recadastramento nesta segunda-feira

O presidente PSB em João Pessoa, Ronaldo Barbosa, está convocando os filiados do partido na capital paraibana para participarem do recadastramento iniciado na sexta-feira (20) pela Direção Nacional da legenda socialista.

O objetivo da medida, aprovada por meio de resolução, é atualizar os dados dos integrantes da sigla e fortalecer a comunicação intrapartidária.

Em João Pessoa, de acordo com Ronaldo Barbosa, o recadastramento dos filiados do PSB terá início nesta segunda-feira (23), às 10h, e será feito na sede do partido, localizada na Avenida Coremas, 350, no Centro da Capital.

“Vamos seguir com o recadastramento até o dia de março, conforme estipula a resolução aprovada pela Direção Nacional”, disse o presidente, acrescentando que o PSB conta atualmente com 747.422 filiados em todo País.

Ronaldo Barbosa ressaltou que, de acordo com a resolução aprovada pela Direção Nacional do PSB, o filiado que não fizer o recadastramento até o dia 20 de março será suspenso de suas atividades partidárias por seis meses. Após o fim desse prazo, o integrante do partido terá sua filiação cancelada.

“Depois de recadastrado, o filiado receberá um número de inscrição que constará no Cartão de Identidade Partidária, que será expedido pela direção nacional do partido”, observou Ronaldo, lembrando que mais informações sobre o recadastramento podem ser obtidas através do site: www.psb40.org.br.