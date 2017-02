Projeto obriga sinal de telefonia móvel em estradas

Foto: Ascom

Quem já pegou a estrada, sabe. A falta de cobertura dos serviços de telefonia móvel ao longo das rodovias é um transtorno e um perigo. Em casos de incidentes ou de acidentes, os viajantes não têm a possibilidade de acionar os serviços de socorro ou de emergência, o que, além dos prejuízos materiais, pode custar a vida de feridos.

Atento a isso, o senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) apresentou o PLS 5/2017, que estabelece a obrigatoriedade de cobertura de serviços móveis de telecomunicações nas rodovias federais e estaduais.

Especialistas em segurança pública também destacaram a proposta do senador paraibano como mais uma arma da sociedade na luta contra a violência, principalmente no que diz respeito aos acidentes cujo socorro é demorado pela dificuldade de contato com as equipes médicas e, também, nos pedidos de socorro em caso de assaltos a ônibus e caminhões, que são corriqueiros nas nossas estradas.