Projeto ‘Nossa Energia’ vai oferecer sessões de cinema itinerante

Foto: Ascom

Na manhã de hoje (02/02), o Secretário de Cultura do Estado, Laureci Siqueira dos Santos, recebeu no Espaço Cultural José Lins do Rego, Aracoeli Ramalho (Assessor Institucional) e Carla Petrucci (Coordenadora de Projetos) da Energisa. O encontro foi para selar o acordo de cessão de filmes por parte do Governo do Estado para a concessionária de energia.

De acordo com Carla, há alguns anos, a Energisa tinha o desejo de oferecer um cinema itinerante nos municípios paraibanos. “Nossa ideia é agregar cultura ao programa Nossa Energia, que visita as cidades do Estado com o caminhão da Eficiência Energética realizando palestras, troca de lâmpadas e geladeiras”, explica a coordenadora.

O Nossa Energia conta com dois caminhões que não param de circular e normalmente visitam quatro cidades por semana, completando a cada dois anos o ciclo de passagem por todos os municípios do Estado. Os filmes, de classificação livre, serão exibidos em praças públicas e a Energisa vai disponibilizar cerca de 80 cadeiras para as sessões. A expectativa é que as exibições comecem ainda neste mês.

“Temos um diálogo interessante com a Energisa, que tem uma política cultural própria. Esse projeto é de acesso à cultura, por isso fizemos o acordo. Atualmente apoiamos festivais de cinema em aproximadamente 15 cidades paraibanas. Hoje em dia não tem como pensar em fazer qualquer evento público sem parceria. Quando existe cooperação o alcance é muito maior”, justifica o Secretário de Cultura.