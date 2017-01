Projeto “Nossa Energia” leva serviços à população carente de Cabedelo

Nestas quarta e quinta-feira (4 e 5), Cabedelo recebe o caminhão do projeto “Nossa Energia”, que proporcionará a troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas à população carente da cidade.

A ação acontecerá na Praça Getúlio Vargas, das 9h às 16h na quarta, e das 14h às 16, na quinta-feira.

O programa, que chega a Cabedelo em parceria com a Secretaria de Ação e Inclusão Social (Semais), busca combater o desperdício de energia elétrica nas residências, ampliar a consciência e incentivar a mudança de hábitos e comportamento, fomentando o uso eficiente e seguro por meio dessas ações educacionais.

A iniciativa é voltada aos beneficiários do Bolsa Família, e permite a troca de até 10 lâmpadas por residência.

Para participar do projeto, os moradores devem ir ao Caminhão munidos do CPF, RG, Cartão do Bolsa Família, da última conta da Energisa e, claro, das lâmpadas a serem substituídas. A troca é feita sem qualquer custo adicional na tarifa de energia.

Da Redação com Ascom