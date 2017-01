Projeto “Nossa Energia acontece no município do Conde

O caminhão do projeto ‘Nossa Energia’ visitará o município do Conde, na Paraíba. Parte do Programa de Eficiência Energética da Aneel, o projeto vem com a proposta de incentivar boas práticas de consumo nas residências e combater o desperdício de energia elétrica.

As visitas acontecerão de 11 a 13 de janeiro, em que serão realizadas palestras com o tema ‘Conscientização sobre o uso correto e eficiente da energia elétrica’, além de troca de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas e LED.

“Incentivamos nossos consumidores a manter o conforto e pagar menos energia. Por isso, a Energisa apoia e realiza ações sociais como o ‘Nossa Energia’, um projeto tão importante para todos nós”, disse a coordenadora do projeto, Carla Petrucci.

Para participar da troca de lâmpadas, o cliente precisa estar em dia com a conta de energia e ser cadastrado no programa de Tarifa Social da Energia Elétrica.

É necessário também, que leve os documentos originais (identidade, CPF, cartão do benefício e última conta de energia elétrica paga).

É possível receber até quatro novas lâmpadas, desde que o cliente leve as antigas (incandescentes ou fluorescentes). Lembrando que a troca é feita sem qualquer custo adicional na tarifa de energia.

Da Redação