Projeto estabelece prazo para realização de consultas dos idosos em CG

Foto: Paraibaonline

O vereador Rodrigo Ramos (PDT) disse que tem vários projetos e requerimentos para a saúde de Campina Grande.

Ele revelou que tem o objetivo de colocar em prática um Projeto de Lei que beneficie os idosos.

– Tenho um projeto para por em prática este ano que vai ter que ser debatido com os secretários envolvidos, no caso a secretária de saúde e o prefeito que é quem pode implementar o Projeto de Lei, que é o tempo de espera do idoso. Não adianta o idoso entrar na fila de espera de um cidadão normal porque temos vários casos tristes de que as consultas, os exames e até cirurgias chegam à casa do idoso após a morte dele – falou.

No projeto, Rodrigo deseja estabelecer um prazo de tempo, por exemplo, para que a consulta médica do idoso seja marcada e para que não haja demora na realização de cirurgias.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.